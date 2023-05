SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel SAP 122,68 EUR

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 122,64 EUR abwärts. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 122,06 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 369.151 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 markierte das Papier bei 124,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 1,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 79,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,11 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 126,08 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 21.04.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.441,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.077,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.07.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 18.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,24 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

