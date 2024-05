SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von SAP SE zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der SAP SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 176,54 EUR.

Die SAP SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 176,54 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 176,64 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 175,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 176,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.707 SAP SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,48 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 4,50 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.07.2023 bei 118,52 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 48,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,18 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 194,30 EUR angegeben.

Am 22.04.2024 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,44 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,04 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 22.07.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 17.07.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,62 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

