SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 123,06 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 123,06 EUR. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 123,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 122,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 58.983 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 129,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 5,27 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (79,58 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 35,33 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 133,08 EUR.

Am 20.07.2023 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 0,96 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.554,00 EUR – ein Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7.517,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.10.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 17.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von SAP SE.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 5,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

