SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagvormittag billiger

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 122,88 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 122,88 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 122,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,10 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.019 Stück gehandelt.

Bei 131,70 EUR erreichte der Titel am 08.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,25 EUR am 14.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 32,25 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 133,08 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 20.07.2023. Es stand ein EPS von 1,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,96 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.554,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.517,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 18.10.2023 gerechnet. SAP SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 17.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,15 EUR fest.

