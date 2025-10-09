DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.337 -0,3%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.990 -0,2%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1554 -0,6%Öl65,91 -0,3%Gold4.014 -0,6%
SAP SE im Fokus

SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

09.10.25 16:09 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 237,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
238,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 237,70 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 239,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 239,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 352.753 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 10.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 204,40 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 14,01 Prozent sinken.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2024 mit 2,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 289,89 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 9,03 Mrd. EUR gegenüber 8,29 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,04 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen?

So will die EU die Wirtschaft mit KI fit machen

Erste Schätzungen: SAP SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

