SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 133,86 EUR.

Die SAP SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 133,86 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 133,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 132,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 431.558 SAP SE-Aktien.

Am 09.11.2023 markierte das Papier bei 133,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,12 EUR am 30.12.2022. Mit einem Kursverlust von 28,19 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 136,83 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 18.10.2023. Das EPS wurde auf 1,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,12 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 7.744,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.841,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,24 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte SAP SE am 24.01.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 23.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2023 5,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

