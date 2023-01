SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagnachmittag in Grün

Das Papier von SAP SE legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 104,78 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 104,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 103,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 706.714 Stück.

Bei 123,60 EUR erreichte der Titel am 11.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,23 Prozent hinzugewinnen. Am 23.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 31,67 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 115,91 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.841,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.845,00 EUR umgesetzt worden waren.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 26.01.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 24.01.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

