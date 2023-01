SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Vormittag auf rotes Terrain

Um 09:22 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 104,28 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 103,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,48 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83.185 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2022 bei 123,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 15,63 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 79,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,04 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 115,91 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 25.10.2022. Das EPS lag bei 1,12 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie eingefahren. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.841,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.845,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die SAP SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 26.01.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 24.01.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

