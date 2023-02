SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag südwärts

Um 09:22 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 110,58 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 110,40 EUR aus. Bei 110,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.469 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2023 auf bis zu 112,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,92 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,95 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 119,45 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 26.01.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,86 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.436,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 7.981,00 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 21.04.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 23.04.2024 dürfte SAP SE die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 5,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie verliert: SAP-Chef Klein wittert Chancen auf dem Jobmarkt

SAP-Aktie gefragt: Silver Lake will SAP-Tochter Qualtrics übernehmen - Qualtrics-Aktie ebenfalls höher

Analysten sehen bei SAP SE-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com