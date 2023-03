SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 110,44 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 109,42 EUR. Bei 109,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 74.992 SAP SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 113,44 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,64 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 79,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2022). Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 38,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 119,45 EUR an.

Am 26.01.2023 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 8.436,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.981,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die SAP SE-Bilanz für Q1 2023 wird am 21.04.2023 erwartet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2024 erwartet.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

