SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 248,25 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 248,25 EUR. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 247,45 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 254,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 655.238 SAP SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 283,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 14,20 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2024 (163,82 EUR). Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 51,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,37 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 287,44 EUR an.

SAP SE ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 22.04.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 28.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

