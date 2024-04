SAP SE Aktie News: SAP SE verteuert sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 173,14 EUR.

Das Papier von SAP SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 173,14 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 173,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 173,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 38.536 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,48 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,55 Prozent wieder erreichen. Bei 113,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,68 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 187,50 EUR angegeben.

SAP SE gewährte am 23.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.468,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.436,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte SAP SE am 22.04.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 29.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,98 EUR je SAP SE-Aktie.

