SAP SE im Fokus

SAP SE Aktie News: Bullen treiben SAP SE am Mittag an

10.04.25 12:05 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 7,0 Prozent im Plus bei 229,50 EUR.

Wer­bung

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 7,0 Prozent auf 229,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 235,80 EUR. Bei 235,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.030.435 SAP SE-Aktien den Besitzer. Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 163,82 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 28,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,38 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 285,78 EUR je SAP SE-Aktie aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 28.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,47 Mrd. EUR eingefahren. SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 22.04.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 28.04.2026. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 6,24 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie Investment-Tipp SAP SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse SAP SE-Analyse: Add-Bewertung von Baader Bank für SAP SE-Aktie UBS AG: SAP SE-Aktie erhält Buy

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible