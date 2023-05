SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochvormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel SAP 122,22 EUR

Die SAP SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 122,26 EUR. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 122,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 67.155 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 124,60 EUR markierte der Titel am 28.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,91 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 53,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 126,08 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 21.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,27 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,14 Prozent auf 7.441,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.077,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.07.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 18.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2023 5,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

