SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 177,00 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 177,00 EUR nach. Bei 176,66 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 177,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 180.849 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 184,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,23 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 118,52 EUR fiel das Papier am 27.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 33,04 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,18 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 194,30 EUR für die SAP SE-Aktie.

Am 22.04.2024 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 EUR gegenüber 0,41 EUR im Vorjahresquartal verkündet. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 22.07.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 17.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

