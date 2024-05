SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Nachmittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 176,00 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 176,00 EUR ab. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 175,34 EUR ab. Bei 177,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 639.814 SAP SE-Aktien.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,48 EUR an. 4,82 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 118,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,66 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,18 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 194,30 EUR für die SAP SE-Aktie.

Am 22.04.2024 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 8,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,06 Prozent gesteigert.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 22.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 17.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

