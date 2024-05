SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag im Minusbereich

Blick auf SAP SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 177,18 EUR.

Die SAP SE-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 177,18 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 177,18 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 177,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 45.972 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 184,48 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,52 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,11 Prozent.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,18 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 194,30 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,04 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 22.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 17.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,62 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

