SAP SE Aktie News: SAP SE macht am Montagnachmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 121,96 EUR.

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 121,96 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 122,46 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 120,58 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 317.799 Stück.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 127,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 53,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 131,08 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 21.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.441,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.077,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 20.07.2023 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 18.07.2024 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

SAP-Aktie fällt zurück Barclays hebt Ziel für SAP an

SAP-Aktie dennoch leichter: UBS rechnet mit guten SAP-Zahlen und hebt das Kursziel an