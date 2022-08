SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit angezogener Handbremse

Die SAP SE-Aktie bewegte sich um 12:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 91,93 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 91,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 91,15 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 250.819 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,74 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 29,14 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,84 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 9,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,46 EUR an.

Am 21.07.2022 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,96 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,75 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 7.517,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.669,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 19.10.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,85 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

