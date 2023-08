SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 125,90 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 125,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 125,94 EUR. Bei 124,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 731.664 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,54 EUR erreichte der Titel am 19.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,79 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,08 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 20.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,96 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 7.554,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 7.517,00 EUR umsetzen können.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 19.10.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 17.10.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 5,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

