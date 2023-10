SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 123,06 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 123,06 EUR zu. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 123,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 365.942 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.09.2023 markierte das Papier bei 131,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (83,25 EUR). Abschläge von 32,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 133,08 EUR an.

Am 20.07.2023 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,96 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 7.554,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.517,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,49 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 17.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,15 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

