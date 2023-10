SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 123,60 EUR zu.

Um 15:53 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 123,60 EUR zu. Bei 123,94 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 629.083 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 6,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 83,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 48,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 133,08 EUR.

SAP SE gewährte am 20.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,96 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 7.554,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.517,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 18.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 17.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2023 5,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

