SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 238,15 EUR nach oben.

Das Papier von SAP SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 238,15 EUR. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 239,10 EUR. Bei 238,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 128.395 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 16,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 204,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 16,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 289,89 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,03 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,29 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

