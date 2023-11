SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von SAP SE

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 133,86 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 133,86 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 133,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 133,90 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 301.561 Aktien.

Bei 134,72 EUR markierte der Titel am 09.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,64 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.12.2022 auf bis zu 96,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 136,83 EUR angegeben.

SAP SE ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 7.744,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 7.841,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 23.01.2025.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,20 EUR je Aktie.

