SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von SAP SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 134,40 EUR.

Die SAP SE-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 134,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 133,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 133,90 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 546.519 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 134,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.11.2023 erreicht. 0,24 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,48 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 136,83 EUR angegeben.

Am 18.10.2023 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,45 EUR, nach 1,12 EUR im Vorjahresvergleich. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.744,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.841,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 23.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von SAP SE.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 5,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

