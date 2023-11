SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 133,68 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 133,68 EUR ab. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 133,68 EUR ab. Bei 133,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.213 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 134,72 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 0,78 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.12.2022 (96,12 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 39,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 136,83 EUR je SAP SE-Aktie an.

SAP SE ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,45 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.744,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.841,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 23.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,20 EUR fest.

