SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Nachmittag zu

SAP SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 143,04 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 143,04 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 143,74 EUR zu. Bei 142,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 527.468 SAP SE-Aktien.

Am 06.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 149,12 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 4,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,46 EUR. Dieser Wert wurde am 26.01.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 29,07 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 142,45 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,24 Prozent auf 7.744,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7.841,00 EUR gelegen.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.01.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,22 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Plus

Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer