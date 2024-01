SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 143,12 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 143,12 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 143,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 142,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 52.265 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2023 bei 149,12 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,19 Prozent hinzugewinnen. Am 26.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 101,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,11 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 142,45 EUR angegeben.

SAP SE ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,45 EUR gegenüber 1,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 7.744,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.841,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,24 Prozent verringert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 24.01.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 23.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,22 EUR je SAP SE-Aktie.

