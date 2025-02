SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Nachmittag fester

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 276,10 EUR.

Das Papier von SAP SE legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 276,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 276,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 272,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 454.241 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 276,15 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,02 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.02.2024 bei 160,44 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 72,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,38 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 281,11 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 28.01.2025. Das EPS wurde auf 1,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,38 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte SAP SE am 22.04.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 28.04.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

