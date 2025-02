SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag stärker

So entwickelt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 272,25 EUR nach oben.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 272,25 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 272,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 272,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.563 SAP SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (274,45 EUR) erklomm das Papier am 07.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,81 Prozent hinzugewinnen. Am 13.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 160,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 41,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,38 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 281,11 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 28.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte SAP SE am 22.04.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 28.04.2026 präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

