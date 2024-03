SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 173,86 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 173,86 EUR. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 173,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 175,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 576.288 SAP SE-Aktien.

Am 07.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 178,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 63,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,14 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 184,50 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 23.01.2024 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.468,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.436,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.04.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 29.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

