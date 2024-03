SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 173,40 EUR abwärts.

Das Papier von SAP SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 173,40 EUR ab. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 172,32 EUR. Bei 175,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.141.550 SAP SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 178,48 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.03.2023 bei 106,28 EUR. Mit einem Kursverlust von 38,71 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,14 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 184,50 EUR je SAP SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 23.01.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 8.468,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.436,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.04.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,94 EUR je SAP SE-Aktie.

