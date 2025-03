SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 239,85 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 239,85 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 239,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 241,80 EUR. Zuletzt wechselten 146.216 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,20 Prozent. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 31,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,37 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 287,44 EUR aus.

SAP SE ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 9,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 22.04.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von SAP SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,27 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

