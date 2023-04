SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel SAP 115,94 EUR

-1,09% Charts

News

Analysen

Das Papier von SAP SE befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 116,20 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 115,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 117,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 541.372 Stück.

Am 06.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,37 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 46,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 121,70 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 26.01.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 EUR gegenüber 1,86 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 8.436,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.981,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,70 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte SAP SE am 21.04.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 23.04.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2023 5,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Aktien Frankfurt DAX-Statistik: Das waren die besten Monate des DAX

Erste Schätzungen: SAP SE stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SAP SE-Aktie: Experten empfehlen SAP SE im März mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com