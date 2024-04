SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag auf rotem Terrain

So bewegt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 170,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,4 Prozent auf 170,70 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 170,48 EUR nach. Bei 171,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 278.773 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,48 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 8,07 Prozent zulegen. Am 22.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 113,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 187,50 EUR angegeben.

Am 23.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 1,00 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.436,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.468,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 22.04.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

