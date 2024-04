SAP SE Aktie News: SAP SE verteidigt am Vormittag Tendenz

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 171,16 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 171,16 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 171,48 EUR zu. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 170,60 EUR. Bei 171,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 44.267 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 184,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 7,78 Prozent wieder erreichen. Am 22.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,10 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 33,92 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 187,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 23.01.2024. Das EPS wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.468,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.436,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.04.2024 gerechnet. Am 29.04.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,98 EUR fest.

