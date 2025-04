SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 225,05 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 225,05 EUR ab. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 222,90 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 233,30 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.261.027 Stück gehandelt.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 25,97 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 163,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,37 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 280,78 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 28.01.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,38 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 22.04.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 28.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,20 EUR im Jahr 2025 aus.

