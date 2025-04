SAP SE Aktie News: SAP SE zieht am Freitagvormittag an

Blick auf SAP SE-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 231,05 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 231,05 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 233,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 233,30 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43.879 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,70 Prozent hinzugewinnen. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,82 EUR ab. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 41,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,38 EUR je SAP SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 285,78 EUR.

Am 28.01.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 22.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 28.04.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

