SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Aktie verlor um 11.07.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 88,50 EUR. Bei 88,04 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 88,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 69.132 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2021 markierte das Papier bei 129,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 31,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 84,28 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 5,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 123,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.077,00 EUR – ein Plus von 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 6.350,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 21.07.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 20.07.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2022 5,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

