SAP SE Aktie News: SAP SE steigt am Dienstagmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 122,66 EUR.

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 122,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 123,24 EUR. Bei 123,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 136.559 SAP SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 127,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (79,58 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 54,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 131,08 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

SAP SE ließ sich am 21.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.441,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 7.077,00 EUR eingefahren.

Am 20.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 18.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 5,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

SAP-Aktie fällt zurück Barclays hebt Ziel für SAP an

SAP-Aktie dennoch leichter: UBS rechnet mit guten SAP-Zahlen und hebt das Kursziel an