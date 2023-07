SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 122,96 EUR zu.

Das Papier von SAP SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 122,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 123,04 EUR. Bei 123,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.316 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,20 EUR. Gewinne von 3,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 79,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 131,08 EUR.

Am 21.04.2023 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7.441,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.077,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 20.07.2023 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 18.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 5,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

