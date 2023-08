SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Freitagmittag ab

SAP SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 125,28 EUR nach.

Um 11:49 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 125,28 EUR ab. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 124,48 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,28 EUR. Bisher wurden heute 201.032 SAP SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 79,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 36,48 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,08 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 20.07.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,96 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,49 Prozent auf 7.554,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.517,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 19.10.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 17.10.2024.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

