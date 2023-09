SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagvormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SAP SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 130,94 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,4 Prozent auf 130,94 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 130,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 131,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 96.632 SAP SE-Aktien.

Am 08.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 39,22 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 134,58 EUR an.

Am 20.07.2023 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,96 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 7.554,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.517,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 19.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 17.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,12 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

