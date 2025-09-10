SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von SAP SE

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 221,65 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 221,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 220,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 222,00 EUR. Zuletzt wechselten 419.061 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 21,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 191,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2024 mit 2,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 294,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9,03 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

