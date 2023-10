SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 124,46 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 124,46 EUR zu. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 124,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 218.833 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 131,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,25 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 49,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,08 EUR.

SAP SE gewährte am 20.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,96 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.554,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 7.517,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2023 erfolgen. SAP SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 17.10.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,15 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker

DAX aktuell: Anleger lassen DAX letztendlich steigen

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich fester