SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 124,04 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 124,04 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 124,06 EUR zu. Bei 123,64 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,80 EUR. Zuletzt wechselten 34.107 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 5,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,25 EUR ab. Mit Abgaben von 32,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,08 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 20.07.2023 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,07 EUR, nach 0,96 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent auf 7.554,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.517,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.10.2023 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 17.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 5,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

