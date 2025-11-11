DAX24.057 +0,4%Est505.716 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.360 -0,7%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1596 +0,3%Öl64,97 +1,4%Gold4.115 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Plug Power A1JA81 Palantir A2QA4J Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz
Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Aktienkurs im Fokus

SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Dienstagnachmittag zu

11.11.25 16:08 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Dienstagnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 216,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
217,05 EUR -0,10 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von SAP SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 216,90 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 219,00 EUR. Bei 216,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 343.536 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 209,70 EUR. Dieser Wert wurde am 16.09.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 3,32 Prozent sinken.

Nach 2,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je SAP SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 292,22 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.10.2025. Das EPS wurde auf 1,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,25 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,08 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,47 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAP SE von vor 10 Jahren abgeworfen

SAP-Aktie etwas tiefer: Gericht sieht Wahl von Arbeitnehmern in SAP-Aufsichtsrat als rechtens an

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025SAP SE BuyUBS AG
27.10.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025SAP SE BuyUBS AG
27.10.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen