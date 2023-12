SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich SAP SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 146,96 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 146,96 EUR. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 146,50 EUR. Bei 147,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 595.446 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 149,12 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 1,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,59 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 141,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 18.10.2023 vor. Das EPS lag bei 1,45 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.744,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.841,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte SAP SE am 24.01.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 23.01.2025.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

