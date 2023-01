SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 12:22 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 107,14 EUR. Bei 106,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 394.819 SAP SE-Aktien.

Am 14.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,54 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 13,32 Prozent Luft nach oben. Am 23.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 34,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 116,36 EUR an.

SAP SE ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.841,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.845,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte SAP SE am 26.01.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von SAP SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 4,46 EUR im Jahr 2022 aus.

