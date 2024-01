SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 144,30 EUR.

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 144,30 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 144,50 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 142,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 211.093 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 149,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,34 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2023 bei 101,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 142,45 EUR.

Am 18.10.2023 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS belief sich auf 1,45 EUR gegenüber 1,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.744,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 7.841,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.01.2025 erwartet.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,22 EUR je Aktie.

